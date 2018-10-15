Красавец-спортсмен из Ростова-на-Дону вышел в финал шоу "Русский ниндзя"

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-15T11:24:28+03:00

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14 октября на Первом канале показали выпуск полуфинала второго сезона шоу "Русский ниндзя". Среди других участников в финал телепроекта прошел 27-летний ростовчанин Александр Миронов. Молодой человек, работающий инструктором по прыжкам на акробатической дорожке, прошел сложнейшую полосу препятствий меньше, чем за две минуты, и ни разу не ошибся.

Александра поддерживали родные. Мама спортсмена Ирина Юрьевна рассказала, что парень родился с подозрением на ДЦП, и вся семья помогла ему встать на ноги. Результат удивил врачей.

- Нам сказали, что у него нет шагательного рефлекса. Муж держал голову, старший сын держал туловище, а я ножки ему переставляла. В результате он у нас к 9 месяцам пошел. А в четыре годика мы подумали: "Как это в нашей спортиной семье будет неспортивный ребенок", - поделилась женщина.

С большим спортом, Александр, правда завязал из-за травмы, зато теперь стал звездою телешоу. Миллионы зрителей увидели, что ростовчанин находится в прекрасной физической форме (красавец вышел на дорожку с голым торсом) и имеет все шансы на победу. Она, кстати, принесет ему 5 миллионов рублей. Добавим, что в финал вышли четыре лучших участника.