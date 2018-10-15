2018-10-15T11:24:28+03:00
Телевизор

Красавец-спортсмен из Ростова-на-Дону вышел в финал шоу "Русский ниндзя"

На кону 5 миллионов рублей
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Александр на полосе препятствий. Стоп-кадр из эфира Первого канала.Александр на полосе препятствий. Стоп-кадр из эфира Первого канала.
Изменить размер текста:

14 октября на Первом канале показали выпуск полуфинала второго сезона шоу "Русский ниндзя". Среди других участников в финал телепроекта прошел 27-летний ростовчанин Александр Миронов. Молодой человек, работающий инструктором по прыжкам на акробатической дорожке, прошел сложнейшую полосу препятствий меньше, чем за две минуты, и ни разу не ошибся.

Александра поддерживали родные. Мама спортсмена Ирина Юрьевна рассказала, что парень родился с подозрением на ДЦП, и вся семья помогла ему встать на ноги. Результат удивил врачей.

- Нам сказали, что у него нет шагательного рефлекса. Муж держал голову, старший сын держал туловище, а я ножки ему переставляла. В результате он у нас к 9 месяцам пошел. А в четыре годика мы подумали: "Как это в нашей спортиной семье будет неспортивный ребенок", - поделилась женщина.

С большим спортом, Александр, правда завязал из-за травмы, зато теперь стал звездою телешоу. Миллионы зрителей увидели, что ростовчанин находится в прекрасной физической форме (красавец вышел на дорожку с голым торсом) и имеет все шансы на победу. Она, кстати, принесет ему 5 миллионов рублей. Добавим, что в финал вышли четыре лучших участника.

Александр Миронов. Полуфинал. Русский ниндзя. .Второй сезон. Фрагмент выпуска от 14.10.2018

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону группа подростков избила и ограбила 39-летнего мужчину
«На фоне изумительного заката»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на малой родине
Поклонники раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за кружевной пеньюар
«Чарующим взглядом и милой улыбкой»: подписчики оценили глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман
Банк ВТБ предоставил кредит в 750 миллионов рублей на развитие бизнеса
В Ростове-на-Дону задержали поджигателя автомобилей
Невеста поздравила Баскова с днем рождения в социальной сети
Погода в Ростове-на-Дону 15-21 октября 2018: бабье лето продолжается
Донские пограничники изъяли 200 кг контрабандной красной икры
В Ростове-на-Дону жители Суворовского требуют построить тротуар у пешеходного перехода
В Ростовской области поднят по тревоге спецназ Южного военного округа
В Ростове-на-Дону разбитую остановку не убирают уже три недели
В Азове утонули трое мужчин, перевернувшись на весельной лодке
Отопление в Ростове-на-Дону включат сегодня, 15 октября 2018 года: телефоны горячих линий
Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в массовой аварии с участием четырех машин пострадали три человека
В центре Ростова-на-Дону дерево рухнуло на две иномарки
Соцсети: в центре Ростова-на-Дону иномарка столкнулась со скорой
«Завидуйте молча, диванные тролли»: ростовчанин поймал на набережной сома-гиганта
Мохнатый мошенник: ловкач развел на деньги жителя Ростова-на-Дону, пообещав декоративное растение для дачи
Благотворительный хоккейный «Матч добра» в Ростове-на-Дону собрал 327 тысяч рублей в помощь детям-сиротам
В Ростовской области подразделения 150-й дивизии уничтожили условного противника, заманив его в танковую засаду
В Ростове-на-Дону открылся мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
В соцсетях предупреждают о беременной воровке, орудующей в церквях Ростова-на-Дону