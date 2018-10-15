Соцсети: в центре Ростова-на-Дону иномарка столкнулась со скорой

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-15T10:24:07+03:00

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В центре Ростова-на-Дону - на пересечении переулка Халтуринский и Варфоломеева - скорая столкнулась с иномаркой. Очевидцы выложили снимки последствий в социальную сеть.

- Опель протаранил карету скорой помощи, - написал автор (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). - По словам очевидцев за рулем Опеля был молодой водитель без прав, не отрицал, что проехал на красный.

Как сообщили ростовчане, этот переулок достаточно опасный, здесь регулярно происходят аварии, несмотря на однозначную расстановку дорожных приоритетов.

rostov_roads Халтуринский/Варфоломеева Опель протаранил карету скорой помощи

Официальных комментариев по поводу причин аварии не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что на улице Таганрогской произошла массовая авария, в которой пострадали два человека. По предварительным данным, ДТП спровоцировал пенсионер, который совершил резкий маневр. "Жигули" лоб в лоб столкнулся с такси, после чего в них врезалась женщина на ВА-З2113.