В Азове утонули трое мужчин, перевернувшись на весельной лодке

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-15T11:34:16+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 октября, в Азове утонули три человека. Трагедия случилась на реке Дон.

- Мужчины (в возрасте от 25 до 35 лет), злоупотребив спиртными напитками, сели в весельную лодку, которая во время хода перевернулась и утонула, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте, добавив, что впоследствии тела были обнаружены около причальной стены коммерческой организации.

По словам очевидцев, мужчины вели себя очень шумно, мало того, лодка им не принадлежала (эта информация проверяется).

- В настоящее время идут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается личность погибших, - пояснили в ведомстве.