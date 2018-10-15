2018-10-15T16:42:57+03:00
Общество

В ЮФУ откроется библиотека им. Ю.А. Жданова

Южный федеральный университет 16 октября отметит 103 годовщину со дня основания. В рамках празднования состоится открытие отреставрированной Зональной научной библиотеки им. Ю.А. Жданова
Юлия ЛАНДЫШ
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На церемонии открытия пройдёт демонстрация фильма об истории создания библиотеки.

Юрий Андреевич Жданов — советский и российский учёный, ректор Ростовского государственного университета в 1957—1988 годах.

Доктор химических наук, кандидат философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Лауреат Государственной премии СССР в области науки за работу «Создание математической имитационной модели экосистемы Азовского моря». Создание Ю. А. Ждановым в 1962 году первой в России кафедры химии природных соединений позволило наметить долгосрочную программу фундаментальных и прикладных исследований в одной из самых перспективных областей современной науки. В результате многолетних исследований Ю. А. Ждановым сформировано оригинальное научное направление в области химии углеводов.

Его исследования в области химии углеводов отражены более чем в 150 научных статьях, докладах на международных и всесоюзных съездах, конгрессах, симпозиумах, научных семинарах и конференциях.

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию открытия библиотеки.

Начало в 15:00

Адрес: ул. Пушкинская ул., 148

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