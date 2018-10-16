"Навстречу ветру": байкеры увековечили мотоцикл в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-16T16:58:51+03:00

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Байкеры движения "Мотовольница" установили в Ростове свой монумент. Он представляет собой необычный трехколесный мотоцикл из металла, который возвышается в трех метрах над землей на "аллее байкеров" в Суворовском микрорайоне. Его создал мастер Сергей Будянский. Композиция получила романтичное название "Навстречу ветру".

- Идея установить этот монумент родилась еще осенью 2017 года, как раз во время посадки аллеи байкеров. Были долгие муки творчества: что бы создать такого, чего бы ни у кого не было, - рассказали представители мотодвижения. - Самое главное, что этот мотоцикл реально ездил по дорогам города, да еще как ездил. А теперь он красуется на постаменте.

Деньги на данную конструкцию мотоциклисты собирали всем миром. А сейчас занимаются благоустройством территории вокруг монумента.