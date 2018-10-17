В Ростовской области загорелась огромная свалка

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-17T10:51:42+03:00

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По словам очевидцев, которые сняли видео пожара свалки близ Таганрога Ростовской области, отходы горят уже вторые сутки.

- Хорошо, что вечер не в сторону города, - комментирует автор видеоролика.

Как сообщает ГУ МЧС по РО, возгорание произошло в районе Николаевского шоссе. На данный момент в тушении пожара задействовано 12 единиц техники и 24 человека личного состава. Площадь возгорания пока уточняется.

Волна возмущения в соцсетях поднялась во вторник, 16 октября, люди стали жаловаться, что из-за дыма нечем дышать: «Дым уже опустился и на жилые участки, дышать нечем», «Горит с ночи понедельника, вокруг столбы дыма». Пока погасить пожар не удалось, в региональном главке уверяют, что сил и средств достаточно.