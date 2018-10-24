Житель Азова выловил в Дону голландского краба

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-24T15:05:50+03:00

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Житель Азова похвастался неожиданным уловом в реке Дон - он принес домой самого настоящего краба. Представитель десятиногих ракообразных целые сутки вполне комфортно чувствовал себя в пресной воде, оценив подношения семьи — мясо и фрукты.

- Во время рыбалки на нашем машином пляже случайно уронил брелок в воду, стал искать по дну, когда случайно нащупал клещню, думал маленький рачок, а оказался краб, - со смехом рассказывает Алексей Т. - Теперь вот думаю, что с ним дальше делать. Сможет ли он дальше жить в пресной воде?

Ученые Южного научного центра РАН, которым «КП-Ростов» отправила фотографию краба, тут же ответили: «Сможет!».

Краб спокойно переносит пресную воду.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

- На фото голландский краб, его родина - Мексиканский залив, из которого это ракообразное переселилось в Голландию, а затем в Европейскую часть России, - пояснил младший научный сотрудник Южного научного центра РАН Андрей Савикин. - Это вселенец, то есть организм, который попал в наш регион в середине 20 века в результате судоходства. Размер краба в диаметре около 3-5 см.

Как оказалось, сейчас он широко распространен в нашем регионе (Таганрогский залив, река Дон, Цимлянское водохранилище), часто попадает в рыбацкие сети. В водоемах встречается на песчаном грунте. Можно содержать в домашних аквариумах с пресной водой.