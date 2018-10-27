Разработка проекта метротрама в Ростове-на-Дону начнется со следующего года

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-27T17:19:09+03:00

Метротрам по примеру Волгограда, надо полагать, в Ростове-на-Дону станет значительно более дешевой альтернативой классической подземке. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сити-менеджер Виталий Кушнарев заявил, что в настоящее время специалисты заняты над формулировкой техзадания для строительства скоростного трамвая

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В следующем году в южной столице начнется разработка проектно-сметной документации на строительство первой ветки скоростного трамвая — или метротрама, как его еще называют, по примеру того, что сегодня ходит в Волгограде.

Об этом во время прямого эфира на канале «Россия-24» сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Процесс в этом направлении, судя по его словам, уже запущен: в настоящее время уже специалисты занимаются формулировкой технического задания для создания метротрама, который будет ходить как под землей, так и на поверхности. Вероятнее всего, это и будет в конечном итоге компромиссным вариантом взамен дорогостоящей классической подземки, одна ветка которой в 2011-14-м, когда доллар стоил 30 рублей, оценивалась в 76 млрд рублей.

- В ближайшее время мы завершим работу над техзаданием и в 2019-м уже приступим к разработке проектно-сметной документации на строительство первой ветки, - отметил Кушнарев.