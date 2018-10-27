Ростов - Анжи 27 октября 2018: Арсений Логашов вспомнил золотые времена махачкалинцев

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-27T17:49:17+03:00

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27 октября 2018 в 19:00 на стадионе "Ростов-Арена" пройдет матч 12-го тура чемпионата России Ростов - Анжи. В преддверии поединка комментарий пресс-службе "желто-синих" дал экс-защитник махачкалинцев, а в данной время футболист "Ростова" Арсений Логашов.

- Очень хотим победить и порадовать болельщиков, - признался Логашов. - Анжи - не чужая мне команда. Слежу за ее выступлениями, переживаю. Хочу, чтобы махачкалинцы остались в РПЛ. В Дагестане хороший стадион, отличные болельщики. В республике любят футбол, жаль, что сейчас складывается такая ситуация. В "Анжи" из того состава, когда я там играл, никого не осталось! Но я знаю почти весь персонал.

- Вы застали тот звездный Анжи - с ЭтоО, Роберто Карлосом. Что больше всего запомнилось?

- Было хорошее время, отличная атмосфера. Приятно было тренироваться, играть. Отмечу работу Гуса Хиддинка. К сожалению, так часто бывает, что клуб становится никому не нужным.