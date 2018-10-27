2018-10-27T18:10:25+03:00
Спорт

Ростов - Анжи 27 октября 2018: Песьяков сменил Абаева в воротах, Ионов остался в запасе

27 октября на "Ростов-Арене" состоится матч 12-го тура РПЛ Ростов - Анжи
Виктор ГОВОРОВ
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Алексей ИоновАлексей ИоновФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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27 октября 2018 на "Ростов-Арене" состоится матч 12-го тура чемпионата России по футболу Ростов - Анжи. Стартовый состав команды Валерия Карпина выглядит следующим образом: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Гацкан, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Ионов, Щадин, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртарссон.

По сравнению с матчем минувшего тура против "Локомотива" (1:2), наставник ростовчан внес ряд изменений. Песьяков сменил Абаева в воротах, остались в запасе Ионов и Салетрос. Зато с первых минут на поле появился Шомуродов.

Перед этим матчем "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице, "Анжи" - предпоследнее, 15-е. Ростовчане не могут выиграть на протяжении двух игр: поражения от "Оренбурга" и "Локо".

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