Яркий перфоманс болельщиков "Ростова" после гола Сигурдарсона [видео]
27 октября 2018 в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу ФК "Ростов" принимает на своем поле махачкалинский "Анжи". Подопечные Валерия Карпина открыли счет на 38-й минуте встречи - отличился исландский легионер команды Бьорн Сигурдарсон. Последовала отличная передача с углового Артура Юсупова - и Сигурдарсон, опередив на ближней штанге соперников, послал мяч точно в цель!
Болельщики донской команды радостно отметили это событие включенными экранами мобильных телефонов. Красивый перфоманс продолжался несколько минут, после чего поклонники "Ростова" устроили бурную овацию.
Напомним, перед 12-м туром ростовчане занимают 5-е место в РПЛ, махачкалинцы - 15-е.
Яркий перфоманс болельщиков ФК "Ростов" . Красота #РостовАнжи https://t.co/FZZu3E4Dkg
Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»