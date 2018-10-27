2018-10-27T20:16:59+03:00
Спорт

Яркий перфоманс болельщиков "Ростова" после гола Сигурдарсона [видео]

Команда Валерия Карпина принимает на своем поле махачкалинский "Анжи"
Виктор ГОВОРОВ
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27 октября 2018 в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу ФК "Ростов" принимает на своем поле махачкалинский "Анжи". Подопечные Валерия Карпина открыли счет на 38-й минуте встречи - отличился исландский легионер команды Бьорн Сигурдарсон. Последовала отличная передача с углового Артура Юсупова - и Сигурдарсон, опередив на ближней штанге соперников, послал мяч точно в цель!

Болельщики донской команды радостно отметили это событие включенными экранами мобильных телефонов. Красивый перфоманс продолжался несколько минут, после чего поклонники "Ростова" устроили бурную овацию.

Напомним, перед 12-м туром ростовчане занимают 5-е место в РПЛ, махачкалинцы - 15-е.

Яркий перфоманс болельщиков ФК "Ростов" . Красота #РостовАнжи https://t.co/FZZu3E4Dkg

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