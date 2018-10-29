2018-10-29T11:59:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обманутые дольщики с 1-ой Баррикадной снова объявили голодовку

Люди пытаются добиться возобновления строительства уже не первый год
Илья БОГОМОЛОВ
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Дом на 1-ой Баррикадной, 24.Дом на 1-ой Баррикадной, 24.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Люди, так и не дождавшиеся своих квартир, снова объявили голодовку в Ростове-на-Дону. Речь идет о обманутых дольщиках, вложившихся в строительство 18-этажного дома по улице 1-ая Баррикадная, 24. Пикетирующая инициативная группа заявляет, что представляет интересы 265 человек, лишившихся 400 миллионов рублей. Согласно "дорожным картам" дом должен быть сдан в четвертом квартале текущего года, но на стройке, как говорится, "и конь не валялся". Дольщики обвиняют власти в обмане и угрожают голодать, пока стройка не будет возобновлена.

Напомним, такая же ситуация произошла в июле 2017 года, но, очевидно, с тех пор ничего не изменилось. Известно, что в отношении застройщика введена процедура банкротства.

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