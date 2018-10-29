2018-10-29T16:00:10+03:00
Дом. Семья

В Ростове-на-Дону заметили "тропического воробья"

Разноцветный попугай неудачно "мимикрировал" под местную птицу
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
Изменить размер текста:

В городском паблике Ростова появились фотографии "тропического воробья". Один из местных жителей снял на дереве в парке имени Октября попугая. Разноцветная птица, очевидно, улетела из дома своего хозяина и отправилась "на вольные хлеба".

- Давайте пожелаем, чтобы ему хватило разума довериться людям и не погибнуть в холода! - пишет автор фото.

В комментариях ростовчане поддержали его, хотя все знают, что птицы из клетки редко выживают на воле. Специалисты говорят, что еду на улице летом и осенью попугаи находят легко. А вот гораздо более серьезной проблемой для них являются вороны и кошки. Также домашние птицы могут не воспринимать автомобили за опасность, поэтому нередко гибнут от машин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону снимут мистический триллер «Роковое наследие»
В Ростове-на-Дону ученики смогут сдавать китайский язык уже в этом учебном году
В Ростове-на-Дону бизнесмен получил полмиллиона рублей, оформляя кредиты по найденным в Интернете документам
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции 7 и 10 ноября 2018
Ростовские чиновники проверят работу общественного транспорта поздним вечером
В Ростове-на-Дону назвали победителей «Донской сборки.2018»
В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях
«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем
«Ты богиня»: поклонники оценили фото звезды Playboy Мария Лиман в мини
Соцсети: в Ростове-на-Дону машина ДПС, двигаясь к месту аварии, сбила мотоцикл
В Ростове-на-Дону обманутые дольщики с 1-ой Баррикадной снова объявили голодовку
В Ростовской области контрабандиста, который пытался дать взятку за перегон табуна лошадей, приговорили к двум годам
«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стиле ню
«Королева осени»: фанаты оценили новый образ невесты Баскова
В Таганроге грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Погода на неделю 29 октября-4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают похолодание и дожди
В Ростове-на-Дону в роще нашли тайник с оружием
В Ростовской области детские сады оштрафовали на 3,7 миллиона
В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб человек, еще четверо госпитализированы, маленький ребенок чудом уцелел
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 10-месячный ребенок
Появилось видео ДТП с загоревшейся после столкновения легковушкой в Ростове-на-Дону
В Ростовской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
В Ростове-на-Дону выставлена на продажу раритетная коллекция глазных протезов XIX века
В центре Ростова-на-Дону пьяный водитель на огромной скорости разбил каршеринговый автомобиль
В Ростове-на-Дону в заброшенном здании возле церкви дети нашли обнаженный труп младенца
Валерий Карпин заявил, что «Ростов» в матче с «Анжи» провел лучший первый тайм за все время
Подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону будут включаться после заявки к дежурному оператору