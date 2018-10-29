В Ростове-на-Дону заметили "тропического воробья"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-29T16:00:10+03:00

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В городском паблике Ростова появились фотографии "тропического воробья". Один из местных жителей снял на дереве в парке имени Октября попугая. Разноцветная птица, очевидно, улетела из дома своего хозяина и отправилась "на вольные хлеба".

- Давайте пожелаем, чтобы ему хватило разума довериться людям и не погибнуть в холода! - пишет автор фото.

В комментариях ростовчане поддержали его, хотя все знают, что птицы из клетки редко выживают на воле. Специалисты говорят, что еду на улице летом и осенью попугаи находят легко. А вот гораздо более серьезной проблемой для них являются вороны и кошки. Также домашние птицы могут не воспринимать автомобили за опасность, поэтому нередко гибнут от машин.