В Ростове-на-Дону вышли из строя зеленые валидаторы в общественном транспорте
Как сообщает паблик "Ростовский городской транспорт", сегодня, 30 октября, в процессинге платежной системы общественного транспорта Ростова произошел сбой. На данный момент оплата транспортными картами на зелёных валидаторах в автобусах и троллейбусах может не приниматься.
Специалисты начали работу над выяснением и устранением причин. АРПС сообщит о восстановлении работоспособности дополнительно.
Также стало известно, что по результатам мониторинга работы общественного транспорта решено выпустить на маршрут 22 дополнительные 10 автобусов. Также внимание будет уделено 94 и 96 маршрутам. Сейчас они находится на особом контроле у властей.