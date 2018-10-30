2018-10-30T11:42:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вышли из строя зеленые валидаторы в общественном транспорте

Оплата картами в транспортных средствах может не приниматься
Оксана АРТЕМОВА
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Как сообщает паблик "Ростовский городской транспорт", сегодня, 30 октября, в процессинге платежной системы общественного транспорта Ростова произошел сбой. На данный момент оплата транспортными картами на зелёных валидаторах в автобусах и троллейбусах может не приниматься.

Специалисты начали работу над выяснением и устранением причин. АРПС сообщит о восстановлении работоспособности дополнительно.

Также стало известно, что по результатам мониторинга работы общественного транспорта решено выпустить на маршрут 22 дополнительные 10 автобусов. Также внимание будет уделено 94 и 96 маршрутам. Сейчас они находится на особом контроле у властей.

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