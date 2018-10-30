Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на Кировском 3 ноября 2018
.Фото: Оксана АРТЕМОВА
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Большая сельскохозяйственная ярмарка распахнет двери перед ростовчанами в грядущую субботу, 3 ноября 2018 года. Пройдет она на уже знакомом всем месте - проспекте Кировском между улицами Малюгиной и Красноармейской. Организаторы обещают, что донские фермеры привезут продукцию по доступным ценам, в среднем на 10-15 процентов ниже рыночных.
По традиции производители привезут на ярмарку овощи, фрукты, крупы, мед, выпечку и сдобу, мясо и рыбу. Отправляться за покупками можно уже в 7 часов утра. Продлится ярмарка до трех часов дня.