"Слово - автору": в Ростове-на-Дону презентовали книгу для тех, кто хочет стать писателем

31 Окт. 18:32 2018-10-31T18:41:07+03:00

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31 октября в Ростове-на-Дону была презентована книга "Слово - автору", написанная редактором "КП-Черноземье" Максимом Гороховым. Интересно, что эта литературная работа, которая будет полезна всем, чье призвание создавать тексты, имеет как бы двух авторов. Один - кандидат филологических наук Горохов, второй - журналист и писатель Александр Лапин, подаривший миру романы-бестселлеры "Русский крест" и "Святые грешники". Книга построена в формате беседы между двумя мужчинами и посвящена тому, как правильно писать. На презентацию пришли студенты, чье будущее связано с филологией и журналистикой.

- Когда мы работали в Крыму, у нас возник замысел: почему бы не сделать книгу о том, как пишутся книги, - рассказал Максим Горохов. - Здесь описаны все этапы. От зарождения замысла, сбора материала и заканчивая оформлением готового текста. И не только журналистского, но и художественного.

- Главная цель творчества - оставить что-то после нас. Я прожил интересную жизнь, видел развал Советского союза, и на склоне лет подумал: "Теперь это все пропадет, и никто об этом не вспомнит?" И я стал писать романы о людях своего поколения, - поделился со студентами Александр Лапин. - Очень хотелось рассказать о нашей жизни, о нашем опыте. Ведь все современные писатели - "целофаново-соломенные", пишут то, что никакого отношения к жизни не имеет.

Кроме презентации новой книги на Дону у писателей была еще одна миссия - они проехались по шолоховским местам, где набрались новых впечатлений для дальнейшего творчества.