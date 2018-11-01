Установлены зоны охраны для двух исторических зданий в центре Ростова

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-01T09:44:24+03:00

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Для двух исторических зданий - объектов культурного наследия Ростова-на-Дону - были установлены охранные зоны. Важное для города решение приняли на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Это значит, что определены специальные границы, за пределами которых градостроение и хозяйственная деятельность не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде. Причем, эти границы могут не совпадать с границами территориальных зон и земельных участков.

Под охрану попали два дома: «Доходный дом Е.М. Шпильрейн», построенный в 1897 году, находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 83, литер А. В народе это здание известно по имени дочери зубного врача Евы Шпильрейн - Сабины, первой женщины-психоаналитика в мире.

Второй объект - «Дом П.М. Заславской», его построили в 1910 годы, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 89/57, пер. Семашко, литер А. Именно в этом доме жил известный городской глава начала 20 века Иван Зворыкин и бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб.