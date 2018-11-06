Авария на трассе "Ростов - Таганрог": водитель "ГАЗели" оказался придавлен собственным авто

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-06T10:33:44+03:00

Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

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Ростовчане в социальной сети обсуждают жуткие фотографии с места ДТП, которое произошло вчера, 5 ноября, на трассе "Ростов - Таганрог".

- В 16:10 водитель автомобиля ГАЗ, по предварительным данным, осуществляя разворот, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с попутным Nissan, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии 69-летний водитель ГАЗ скончался на месте происшествия. 44-летний водитель иномарки и его пассажир 38 лет с полученными травмами доставлены в больницу.

Судя по фото, "ГАЗель" перевернулась на бок и каким-то образом придавила своего шофера. Ее груз рассыпался по обочине. У Nissan помята вся передняя часть кузова. Полицейские проводят проверку по факту аварии.