Авария на трассе "Ростов - Таганрог": водитель "ГАЗели" оказался придавлен собственным авто
Ростовчане в социальной сети обсуждают жуткие фотографии с места ДТП, которое произошло вчера, 5 ноября, на трассе "Ростов - Таганрог".
- В 16:10 водитель автомобиля ГАЗ, по предварительным данным, осуществляя разворот, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с попутным Nissan, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии 69-летний водитель ГАЗ скончался на месте происшествия. 44-летний водитель иномарки и его пассажир 38 лет с полученными травмами доставлены в больницу.
Судя по фото, "ГАЗель" перевернулась на бок и каким-то образом придавила своего шофера. Ее груз рассыпался по обочине. У Nissan помята вся передняя часть кузова. Полицейские проводят проверку по факту аварии.