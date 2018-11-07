Из-за репетиции парада 7 ноября в центре Ростова-на-Дону ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-07T12:26:43+03:00

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Сегодня вечером, 7 ноября, в центре Ростова-на-Дону будет ограничено движение по нескольким улицам. Как сообщили в мэрии города, с 20 до 24 часов лучше не ехать по:

- Театральной площади;

- Большой Садовой на участке между проспектами Кировский и Театральный;

- улице Советской на участке от Театральной площади до улицы Каяни;

- Театральном проспекте на участке от улицы Социалистической до улицы Максима Горького.

В обозначенных местах будет проходить подготовка к празднованию «Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». Напомним, что 9 ноября с 7 до 13 часов те же участки будут перекрыты, собственно, для самого празднования.

Добавим, что с 1 декабря будет запрещена остановка автомобилей по северной стороне улицы Козлова на участке от переулка Соборного до Буденновского проспекта и по площади Карла Маркса на участке от дома № 8 до западной стороны площади Свободы.