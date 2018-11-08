2018-11-08T15:32:38+03:00
Общество

«Космическая блонди»: поклонники оценили фото Виктории Лопыревой в бикини

Красавице посвящают стихи и называют олицетворением футбольного совершенства
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавице посвящают стихи и называют олицетворением футбольного совершенства. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавице посвящают стихи и называют олицетворением футбольного совершенства. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Красавица Виктория Лопырева в очередной раз привлекла к себе внимание многочисленных фанатов. Поводом для этого стало фото, которое она опубликовала в своем Инстаграм. На нем блондинка в бикини позирует с футбольным мячом.

- Скажу честно, исполняя свои обязанности, как первая женщина посол FIFA , я точно не думала о том, выберут меня самой сексуальной или нет, - подписала она снимок, - но я же все-таки женщина, а поэтому сообщаю вам, что снова включена в этот чудо-список журнала. Мелочь, а приятно.

И проанонсировала ТОП «Самых сексуальных женщин России 2018», куда вошла.

Поклонники разделили радость красавицы, назвав ее «Космическая блонди».

- Мы гордимся вами, Виктория! Умная, красивая и которая выполняет для своей страны такую колоссальную работу! И мне отрадно, что в нашей лицом и представителем футбола и спорта является именно женщина, - написал один из Интернет-пользователей.

- Действительно! Статуэточка! Отмечена Свыше! - пишет другой.

- Роскошная красавица! Олицетворение футбольного совершенства! Блистательный символ! - осыпал блондинку комплиментами третий.

lopyrevavikalopyrevavika
Скажу честно, исполняя свои обязанности, как первая женщина посол FIFA , я точно не думала о том, выберут меня самой сексуальной или нет
67827 отметок «Нравится»682 комментариевInstagram

- Вика, а почему на открытие игр не вышли на поле в купальнике? - спросил у красавицы еще один подписчик.

А один из фанатов даже посвятил ей стихотворение про то, что красивая фигура ведь не только гены, а работа над собой.

Роскошная красавица! Олицетворение футбольного совершенства! Блистательный символ!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на выходные 10-11 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: обещают резкое похолодание и дожди
В Ростовской области бизнесменов оштрафовали за просроченный хлеб и кондитерку
«Не застуди!»: Звезда Плейбой Мария Лиман сразила фанатов голой грудью
«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила новым образом в вечернем платье а-ля кабаре
В Ростове-на-Дону будет демонтирован понтонный мост, ведущий к острову Зеленый
Спасатели просят отозваться ростовчан, чьи машины остались на Зеленом острове из-за обрушение моста
10 ноября на подъездах к стадиону «Ростов Арена» ограничат движение
В банке ВТБ увеличен доход по вкладам
В Ростове-на-Дону пройдет международный фестиваль студенческих театров
В Ростове-на-Дону остановили работу платного спасательного колледжа
В Ростове-на-Дону для переправы машин с Зеленого острова привлекли паром