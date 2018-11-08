«Космическая блонди»: поклонники оценили фото Виктории Лопыревой в бикини
Красавица Виктория Лопырева в очередной раз привлекла к себе внимание многочисленных фанатов. Поводом для этого стало фото, которое она опубликовала в своем Инстаграм. На нем блондинка в бикини позирует с футбольным мячом.
- Скажу честно, исполняя свои обязанности, как первая женщина посол FIFA , я точно не думала о том, выберут меня самой сексуальной или нет, - подписала она снимок, - но я же все-таки женщина, а поэтому сообщаю вам, что снова включена в этот чудо-список журнала. Мелочь, а приятно.
И проанонсировала ТОП «Самых сексуальных женщин России 2018», куда вошла.
Поклонники разделили радость красавицы, назвав ее «Космическая блонди».
- Мы гордимся вами, Виктория! Умная, красивая и которая выполняет для своей страны такую колоссальную работу! И мне отрадно, что в нашей лицом и представителем футбола и спорта является именно женщина, - написал один из Интернет-пользователей.
- Действительно! Статуэточка! Отмечена Свыше! - пишет другой.
- Роскошная красавица! Олицетворение футбольного совершенства! Блистательный символ! - осыпал блондинку комплиментами третий.
- Вика, а почему на открытие игр не вышли на поле в купальнике? - спросил у красавицы еще один подписчик.
А один из фанатов даже посвятил ей стихотворение про то, что красивая фигура ведь не только гены, а работа над собой.
Роскошная красавица! Олицетворение футбольного совершенства! Блистательный символ!