На севере Ростовской области заблудилась пенсионерка, отправившись за грибами

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-11T10:37:09+03:00

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В Ростовской области благополучно завершились поиски 59-летней жительницы станицы Казанской, которая отправилась за грибами. Увлекшись тихой охотой, она потеряла ориентиры. Через несколько часов, поняв, что самостоятельно дорогу не найдет, пенсионерка позвала на помощь. Вскоре удалось зафиксировать расположение ее сотового телефона, после чего жительницу нашли и передали родным.

- В общей сложности в течение недели четверо заблудившихся попросили помощи у спасателей, - рассказали "КП-Ростов" в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Так, 6 ноября помогли выбраться из леса двум 63-летним людям, которые не могли выйти из лесной чащи у хутора Дубровский. Через три дня понадобилась помощь автомобилистке, заплутавшей на проселочной дороге в лесу у хутора Анроповский (в конце концов ее машина застряла в грязи).

- Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась, - добавили спасатели.