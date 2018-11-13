2018-11-13T18:24:09+03:00
Происшествия

В Ростовской области военная техника приведена в готовность из-за непогоды

Армия готова помочь ликвидацией транспортных заторов и расчисткой снега
Илья БОГОМОЛОВ
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Бойцы Южного военного округа готовы помочь гражданским службам в устранении последствий снегопада в Ростовской области и Краснодарском крае. Более 1,5 тысячи военнослужащих и около 100 машин тяжелой техники приведены в готовность, сообщает пресс-служба ЮВО.

Речь идет о бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, автомобильных тягачах МТП, "КамАЗах" с тралами для перевозки тяжелой техники, а также путепрокладчиках БАТ-2 для возможной эвакуации грузовиков с проезжей части федеральных автотрасс. Заявленная техника может помочь не только в ликвидации транспортных заторов, но и в расчистке снега.

- Кроме того, командующим войсками военного округа ограничено использование военных автомобилей на дорогах общего пользования, с целью предотвращения образования заторов, - добавил начальник пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

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