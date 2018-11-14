СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-14T10:50:46+03:00

В Южном федеральном университете 13-15 ноября проходит Всероссийский образовательный форум с международным участием "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь"

Изменить размер текста: A A

Участие в форуме принимают представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, федеральных университетов Российской Федерации, вузов России, зарубежных вузов-партнеров, а также представители общественных организаций, бизнеса и органов государственной власти.

В ЮФУ проходит форум "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь".В Южном федеральном университете 13-15 ноября проходит Всероссийский образовательный форум с международным участием "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь"

На открытии форума с приветственными словами выступили и.о. проректора по образовательной деятельности - ответственного секретаря приемной комиссии Гульнара Ломакина, директор Академии психологии и педагогики Владимир Кирик, советник по учебно-технической работе Министерства высшего образования Республики Куба, руководитель направления по вопросам сотрудничества с Россией и Восточно-Европейскими государствами, профессор Гаванского университета (Куба)Барбара Елена Карелл Фурэ, руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЮФУ Лариса Гутерман и другие.

- Очень важно в ходе форума осветить не только теоретические аспекты, нормативную и законодательную базу вопросов, связанных с работой с детьми с ОВЗ, но и поделиться друг с другом практическим опытом и наработками. Сегодня необходимо обсуждать эту проблему именно с точки зрения инклюзии - совместного получения образования людьми с самыми разными возможностями здоровья, а не формирования индивидуальных траекторий, - отметила Гульнара Ломакина.

В ходе форума планируется рассмотреть обзор проблем лиц с ОВЗ на Кубе с точки зрения инклюзии, инклюзивные образовательные практики в контексте высшего образования Кубы, реализацию права на образование в России инвалидов и лиц с ОВЗ, обсудить существующие педагогические технологии профориентации абитуриентов с ОВЗ, современные технологии реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью и многое другое.

Также в рамках форума состоялось совещание представителей вузов-партнеров Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЮФУ. На заседании обсудили механизмы и методики профориентации абитуриентов с инвалидностью, разработанные в университете через систему окружных проектных смен Образовательного кластера.

- Для Южного федерального университета проект ресурсных центров инклюзивного образования, как и в целом миссия по развитию инклюзивного образования, представляется чрезвычайно важной, - подчеркнул на встрече директор Академии психологии и педагогики Владимир Кирик.