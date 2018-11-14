2018-11-14T15:33:05+03:00
Здоровье

В Ростовской области из больницы изъяли лекарство от рака

Препарат оказался фальсифицированным
Илья БОГОМОЛОВ
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В одной из больниц Ростовской области обнаружили поддельное лекарство от рака. Сотрудники лечебного учреждения вовремя разпознали в препарате "Ацеллбия" фальсификат и вывели его из оборота.

- В результате чего пациенты не пострадали, - сообщает территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области, который передал эту информацию правоохранителям.

Кстати, для предотвращения подобной ситуации у медиков внедрен сервис «Мониторинг движения лекарственных препаратов (Маркировка)», который отслеживает движение лекарств от производителя до потребителя и позволяет бороться с распространением фальсифицированных и недоброкачественных препаратов. В данной программе должны участвовать все фармацевтические и медицинские организации.

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