К ночи центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-16T07:52:15+03:00

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Вечером, 15 ноября, часть центра Ростова осталась без электричества. Как сообщили в экстренных службах города, около 23 часов произошла авария на подстанции и без света остались примерно три тысячи жителей Ленинского и Октябрьского районов, в основном, - частного сектора. Не некоторых перекрестках не работали светофоры. Электроснабжение было восстановлено около часа ночи.

Из плановых отключений, Ростовские городские электросети сообщают, что сегодня, 16 ноября, с 9 до 17 часов света не будет по адресам:

ул. Горсоветская, 1-45, 2-30; пер. Крымский, 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий, 26-34, 27-31; пер. Геленджикский, 16-34, 15-35; пер. Новороссийский, 31-33; ул. Вяземцева, 35-57, 56-76; пер. Суздальский, 1-11, 2-10; ул. Кадровая, 1-33, 2-34; ул. Новгородская, 1-25, 2-30; ул. Пулковская, 1-25, 2-26; ул. Сквозная, 1-27, 2-26; ул. Гранитная, 1-25, 2-28; пер. Дзержинского, 1; 27-я Линия, 11-21, 16-20; 29-я линия, 23-77, 20-70; 31-я Линия, 35-75, 34-76; ул. Сарьяна, 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская, 16-84, 21-115; 45-я Линия 31-37; 47-я Линия 1-27, 2-14; 49-я Линия, 2-24, 1-35; пер. Балканский, 1-31, 113, 2-40; ул. Балка; пер. Кириловский, 1-15, 2-14; ул. 1-я Левая; ул. 2-я Левая 1-15, 2-22; 43-я Линия 18-48, 17-31; 41-я Линия 18-52, 17-47; 39-я Линия 54-98, 35-79, пр. Стачки, 227, ул. Пухляковская, 17-63, 22-56; ул. Южная, 45-85, 74-82; пер. Закарпатский, а также на рынке «Темерник» и в поселке Мясникован.