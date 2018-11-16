2018-11-16T21:06:39+03:00
Общество

Несмотря на снегопад, аэропорт "Платов" работает в штатном режиме

Задержек рейсов на данный момент нет
Виктор ГОВОРОВ
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Рейсы приземляются по расписанию. Фото: скрин онлайн-табло аэропортРейсы приземляются по расписанию. Фото: скрин онлайн-табло аэропортФото: соцсети
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Сегодня, 16 ноября, несмотря на снегопад, международный аэропорт "Платов" работает в штатном режиме - рейсы приземляются и взлетают по расписанию. Так, благополучно совершили посадку борт из Нового Уренгоя и три самолета из Москвы (аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово). Следующие рейсы - из Питера и Москвы - ожидаются в 21.10. А вот борт из Ставрополя прибытием в 21.15 опаздывает - но не по причине непогоды, как свидетельствует онлайн-табло аэропорта "Платов". Во второй половине дня на Ростов-на-Дону обрушился снегопад, несколько трасс в регионе оказались перекрыты, а южную столицу сковали 10-балльные пробки.

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