Несмотря на снегопад, аэропорт "Платов" работает в штатном режиме

СЕГОДНЯ 20:02 2018-11-16T21:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 ноября, несмотря на снегопад, международный аэропорт "Платов" работает в штатном режиме - рейсы приземляются и взлетают по расписанию. Так, благополучно совершили посадку борт из Нового Уренгоя и три самолета из Москвы (аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово). Следующие рейсы - из Питера и Москвы - ожидаются в 21.10. А вот борт из Ставрополя прибытием в 21.15 опаздывает - но не по причине непогоды, как свидетельствует онлайн-табло аэропорта "Платов". Во второй половине дня на Ростов-на-Дону обрушился снегопад, несколько трасс в регионе оказались перекрыты, а южную столицу сковали 10-балльные пробки.