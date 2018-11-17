2018-11-17T10:36:00+03:00
Авто

"Мы крепко держимся": ростовские зацеперы попросили их не ругать

И предложили водителям уважать друг друга
Илья БОГОМОЛОВ
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Зацеперы на троллейбусе. Фото Эдуарда Мусояна из группы ВК "Ростов Главный".Зацеперы на троллейбусе. Фото Эдуарда Мусояна из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети появился пост от ростовских зацеперов - людей, которые цепляются за автобусы, троллейбусы, трамваи или поезда, катаясь снаружи общественного транспорта, а не внутри, чем удовлетворяют свою жажду экстрима, но подвергают жизнь опасности. Некий Эдуард Мусоян обратился к ростовчанам.

- Уважаемые автолюбители и пешеходы, мы, как давно забытая субкультура, решили вернуться на ваши дороги. Несколько фактов о нас: мы не самоубийцы, у нас есть деньги на проезд, наши родители знают, чем мы занимаемся, мы совершеннолетние, мы крепко держимся, мы делаем это в свое удовольствие, - написал молодой человек. - Просьба не сигналить нам и не проявлять агрессию. Мы не причиняем никому вреда, да и закон не нарушаем. Лучше позитивно отреагируйте и помашите нам, если мы машем вам. Давайте жить дружно и уважать друг друга.

Ростовчане в комментариях не разделили позитива дружелюбных зацеперов.

- Если какое-нибудь "чудо" отвалится от троллейбуса под колеса авто, я не думаю, что водитель обрадуется, - написал пользователь Александр Пархоменко.

- А если по неизвестной причине ты отцепишься и попадешь под колеса идущей сзади машины, то виноват будет водитель, когда тебя задавит. Или попытается не задавить тебя, попрет на "встречку", и будет лобовое столкновение. Об этом не думали? - возмущается ростовчанин Даниил Усков.

Комментаторы напомнили автору поста, что нарушение закона в действиях зацеперов есть. Их развлечение можно квалифицировать как хулиганство на транспорте, а это статья УК РФ.

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