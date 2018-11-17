4-летняя девочка погибла в аварии с автобусом в Ростовской области

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-17T17:38:46+03:00

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Сегодня днем, 17 ноября, в Ростовской области произошла трагедия: в результате ДТП погибла 4-летняя девочка.

Как сообщили в полиции, примерно в 15:00 на автодороге "Матвеево-Курганский - Екатериновка" 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, которые ехал по маршруту "Матвеево-Курганский - Селезневка". В салоне последнего находились пять пассажиров. Авария унесла жизнь маленькой пассажирки иномарки. В автобусе никто не пострадал.

- Водитель и пассажир Chevrolet Lanos госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Добавим, что во время снегопада сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. На дорогах водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.