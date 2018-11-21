Ростов-на-Дону отбирает у Сочи право на создание авиационного хаба

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-21T11:11:05+03:00

Но борьба между «Платовым» и адлерской воздушной гаванью еще не завершена

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Новый ростовский аэропорт «Платов» может все-таки получить статус южного авиационного хаба (крупного пересадочного и перегрузочного транспортного узла), каковым он планировался изначально, но потом с этим было решено не спешить ввиду «оптимизации расходов».

Соответственно, международный аэропорт Сочи, который рассматривался в этом качестве до настоящего времени, будет лишен этой возможности.

- Ростов-на-Дону с точки зрения инфраструктуры намного лучше, чем Сочи, - заявил в ходе форума «Транспорт России» представитель топ-менеджер компании, управляющей «Платовым», Евгений Чудновский. - Он создавался под трансфер, и там все сделано для того, чтобы быстро пересаживать пассажира с одного рейса на другой.

Плюс еще и с точки зрения метеоусловий Ростов-на-Дону тоже намного интереснее, чем Сочи, где лайнерам приходится делать заход ан взлетно-посадочную полосу с моря. Впрочем, по словам Чудновского, окончательного решения по этому вопросу еще нет: предложение сделано, теперь предстоит сделать выбор.

- Это же стратегия, а стратегии можно менять, - пояснил Евгений Чудновский.

Ранее стало известно о намерении в течение пяти лет создать сеть региональных хабов: один — на юге страны (в качестве которого и рассматривалась воздушная гавань в Адлере), два — в Сибири (в Красноярске и Новосибирске), еще один — на Урале (в Екатеринбурге).

Международный аэропорт Сочи, согласно открытым данным, входит в десятку лидеров в РФ по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях, его маршрутная сеть включает 60 внутренних и зарубежных направлений, в 2017-м он обслужил порядка 5,7 млн человек.

Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов», введенный в эксплуатацию в конце 2017-го назад, за девять месяцев текущего года обслужил 2,4 млн пассажиров, по итогам декабря он должен достигнуть планки в 3 млн человек: рост в сравнении объемами старой авиагавани, которая располагалась в черте города, составил 22,7 процента. Маршрутная сеть включает порядка полусотни направлений.