Отметили 100 лет: в Ростовской области проживает 132 пенсионера-долгожителя

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-28T17:03:33+03:00

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В Ростовской области проживает 132 пенсионера, которые перешагнули 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей в донской столице (39 человек), на втором месте - Таганрог (11 человек).

Как сообщили в пенсионном фонде, самым старшим жительницам (их две) региона исполнилось 106 лет. Они проживают в Ростове-на-Дону и Константиновском районе. А вот рекордсмены по продолжительности жизни среди мужчин - из донской столицы и Песчанокопска (им по 104 года).

Напомним, по данным Ростовстат средняя продолжительности жизни в донском регионе составила 73 года.