2018-12-07T19:46:50+03:00
Общество

В акции создателей «Елок» и «Комсомолки» победил школьник из Ростова-на-Дону

За Арсения поступило наибольшее количество голосов
Ольга КУПОРОВА
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Арсений Михайлов приютил пса, но для этого ему пришлось потрудиться. Фото: личный архив героя публикацииАрсений Михайлов приютил пса, но для этого ему пришлось потрудиться. Фото: личный архив героя публикации
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Завершилась акция «Вселенная добра», которую проводила «Комсомолка» совместно с создателями кинофильма «Елки». Победителем стал школьник из Ростова-на-Дону. Чтобы доказать, что он может нести ответственность, он торговал лимонадом и заработал деньги для дворняги, которого мечтал забрать домой. И забрал! Теперь Арчи любимец семьи.

- На самом деле я принципиально не хотела давать денег, - призналась мама Арсения. - Мне хотелось, чтобы сын понимал: наряду с добротой должна быть и ответственность. Мы все в ответе за тех, кого приручаем.

Напомним, создатели фильма "Елки" решили отметить тех людей, которые совершали поступки абсолютно бескорыстно, от чистого сердца. «Комсомолка», естественно, не могла остаться в стороне. По всей России была объявлена акция «Вселенная добра», в которой приняли участие трое наших земляков. Все они большие молодцы, уже становились героями публикаций «Комсомолки». Наибольшее количество голосов поступило за Арсения Михайлова.

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