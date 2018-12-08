2018-12-08T13:04:21+03:00
Общество

Объединением Ростова-на-Дону с Батайском и Аксайским районом займется спецкомиссия

Главная ее задача — сделать так, чтобы «никто ничего не потерял»
Александр СТЕПАНОВ
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Ростов-на-Дону собирается прирастать соседними территориями. Фото: Денис Демков.Ростов-на-Дону собирается прирастать соседними территориями. Фото: Денис Демков.
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В Ростовской области создается специальная межведомственная комиссия, которая займется темой включения в состав южной столицы Батайска и части территории Аксайского района.

По словам Николая Кузнецова - председателя Общественного совета при правительстве региона, в ходе очередного заседания которого и была озвучена эта инициатива, создание только лишь агломерации на принципах межрегионального сотрудничества не способно решить всех существующих проблем, поэтому предстоит оценить перспективы юридического объединения населенных пунктов.

- Но мы понимаем, что необходимо обосновать экономическую, социальную целесообразность такого объединения, получить обратную связь от граждан, - отметил Кузнецов. - Главное - организовать процесс объединения так, чтобы люди в результате не потеряли то, что имеют, а, наоборот, приобрели. Межведомственная комиссия должна учесть эти риски - электроэнергия, плата за воду, за детские сады, возможность получать качественное медицинское обслуживание. Но нужно дать толчок, и запустить это процесс.

Эту точку зрения разделяет и зампредседателя Общественного совета Сергей Юсов, который в комментарии агентству «Интерфакс-Юг» отметил, что - в смысле объединения - «фактически речь идет о формализации того, что уже случилось».

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