Тройная авария на "злом" перекрестке попала на видео в Ростове-на-Дону

9 Дек. 17:26 2018-12-09T17:26:27+03:00

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В социальной сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирована авария с стремя машинами. ДТП произошло сегодня днем, 9 декабря, на пересечении улицы Белорусской и переулка Днепровского. На кадрах видно, как две отечественные легковушки медленно подъезжают к перекрестку навстречу друг другу. Вдруг с боку появляется иномарка, которая на скорости врезается в одну из них и откидывает на вторую. О пострадавших не сообщается, но все три машины оказались порядочно повреждены.

ДТП на перекрестке Белорусская Днепровский 9.12.2018. Ростов-на-Дону Главный

- Только за последнюю неделю там произошли три аварии. Жильцы близстоящих домов уже не раз писали в администрацию с просьбой установить светофор, либо разобраться со знаками, но реакции нет, - написал ростовчанин, выложивший ролик в сеть.

Ростовчане в комментариях не согласились, что здесь стоит сетовать на отсутствие светофора. Люди пишут, что водители сами виноваты - не посмотрели по сторонам.