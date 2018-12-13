2018-12-13T10:05:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на месте бывшего кондитерского завода построят ТЦ "Фабрика"

Оксана АРТЕМОВА
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Новый торговый центр "Фабрика" стоимостью 430 миллионов рублей решили построить в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. А именно - в Нахичевани на месте бывшей "Донской кондитерской фабрики" по адресу 40-я линия, 57. Инвесторы обещают, что вместо заброшенного здания появится современное здание, в котором разместятся рекреационно-концертный комплекс площадью 2 тыс. кв.м., офисный центр, торговые площади и фитнес-зал (3 тыс. кв.м.)

Открыть новый торговый центр предполагается в 2022 году. Кадастровая стоимость выкупленных участков составляет 18 тыс.кв.м и оценивается в 98 миллионов рублей. На самых крупных участках можно строить ТЦ и гостиницы, а 6 тысяч кв.м. отведено под сады, парки, скверы.

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