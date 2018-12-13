2018-12-13T10:26:31+03:00
Общество

В осенний призыв служить в армию отправились более 2,8 тысячи призывников из Ростовской области

Причем, более половины - сухопутные войска
Оксана АРТЕМОВА
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В осенний призыв служить в армию отправились более 2,8 тысячи призывников из Ростовской области. Таким образом план выполнен на 75 процентов. Больше половины ребят (53 процента) отправились в сухопутные войска, в летчики пошли 126 новобранцев из Ростовской области, 212 - в Ракетные войска стратегического назначения, 165 – в подразделения Военно-Морского флота.

Из 2,8 тысячи человек 679 - с высшим образованием, а 414 до армии получили военно-учетные специальности.

Каждому призывнику выдана банковская карта, куда ему будут перечислять денежное довольствие, а также новая симка для связи с родными.

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