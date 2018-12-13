В Ростове-на-Дону закончили реконструкцию моста на Нансена

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-13T13:51:05+03:00

С закрытием путепровода на Нансена город стал в огромную пробку Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

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Как и предполагалось, три месяца понадобилось для реконструкции моста на Нансена в Ростове-на-Дону. Как сообщают очевидцы, сегодня, 13 декабря, по нему пустили первые машины.

Напомним, ремонт начался 8 сентября 2018 года. И город сразу же стал в гигантскую пробку. Как только жалобы возмущенных горожан заполонили Интернет, было принято решение временно отменить полосу выделенного движения для общественного транспорта на проспекте Нагибина (от площади Ленина до площади Гагарина), а также разрешено поворачивать к кольца ЦГБ вправо, в сторону Сельмаша.

Напомним, на ремонт было потрачено 55,6 млн рублей. За эти деньги заменили покрытие, фундамент, стальные перила и опоры пролетных строений путепровода. Официальное открытие планировалось устроить 15 декабря 2018.