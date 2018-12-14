В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который сбывал наркотики через тайники

14 Дек. 16:10 2018-12-14T16:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Ростова-на-Дону задержали 33-летнего мужчину, которого считают причастным к сбыту наркотиков. Он продавал запрещенные вещества через Интернет, а чтобы его не вычислили, прятал в тайники-закладки. Не помогло - взяли с поличным.

- В ходе личного досмотра задержанного в карманах его одежды полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, - пояснили стражи порядка. - В ходе неотложного обыска жилища подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли еще два пакета с порошкообразным веществом бордового и зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что содержимое является синтетическим наркотиком. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, мужчине грозит срок до двадцати лет.