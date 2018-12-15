Ростов-на-Дону и Тегеран свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-15T10:50:04+03:00

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Ростов-на-Дону и столицу Ирана свяжет прямой рейс. Как сообщает «Ростов Транспорт», авиакомпания Mahan Air планирует начать полеты уже с 4 января. Рейсы будут регулярными — каждую неделю, по пятницам.

- Вылет из Ростова заявлен в 20:30, прибытие в Тегеран (международный аэропорт «Имам Хомейни») в 2:00 (время местное, МСК + 0:30), - поясняет портал.

Вылет из крупнейшего города Ирана будет осуществляться также по пятницам, прибытие в донскую столицу - шесть часов вечера. Предполагают, что на линии будут использовать широкофюзеляжный самолет Airbus A310. Продажа билетов пока не открыта.

Напомним, авиакомпания Mahan Air - крупнейший частный воздушный перевозчик Ирана, базирующийся на территории главного аэропорта страны «Имам Хомейни».