«Сколько фотошопа на носу»: фанаты накинулись на экс-участницу «Дома-2» из Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-15T12:45:27+03:00

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Красотка Mexika, она же - Марина Черкасова, бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщица», умеет вызывать эмоции у фолловеров. 23-летняя девушка опубликовала милый снимок с пушистиком, а сколько комментариев! Кто-то обвинил девушку в том, что она мучает животных, кто-то увидел «фотошоп на носу», про татуировки и писать, наверное, не стоит. За них красотка получает регулярно, вот только не обращает внимание.

Объективности ради стоит отметить, что есть и добрые пожелания. Вот, к примеру: «Вы очень классная, вы очень хорошо относитесь к людям, к фанатам и друзья вы честная добрая», «Ты милая», «Красотка».

ms.mexika Люди ничему не верят так твёрдо,как тому, о чем они меньше всего знают...

Кстати, в Инстаграме у Марины свыше 600 тысяч подписчиков, многие из которых считают девушку красивой, шикарной и модной.

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