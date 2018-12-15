2018-12-16T08:08:31+03:00
Общество

«Сколько фотошопа на носу»: фанаты накинулись на экс-участницу «Дома-2» из Ростова-на-Дону

Мексика игнорирует злых комментаторов
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ms.mexika/instagramФото: ms.mexika/instagram
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Красотка Mexika, она же - Марина Черкасова, бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщица», умеет вызывать эмоции у фолловеров. 23-летняя девушка опубликовала милый снимок с хвостатым пушистиком, а сколько комментариев!

Думаете лайкнули и похвалили?! Да, некоторые умилился, но злопыхателей было немало. Кто-то обвинил девушку в том, что она мучает животных, кто-то возмутился: "Сколько фотошопа на носу!», а вот еще комментарии: "Жесть если честно:( делают деньги на животных...грустно что ты это поддерживаешь", "Расчешись", "Волосы - мочалка". Про татуировки и писать, наверное, не стоит. За них красотка "получает" регулярно.

ms.mexikams.mexika
Fluffy
6583 отметок «Нравится»50 комментариевInstagram

Объективности ради стоит отметить, что есть и добрые пожелания. Вот, к примеру: «Вы очень классная, вы очень хорошо относитесь к людям, к фанатам и друзья вы честная добрая», «Ты милая», «Красотка».

ms.mexikams.mexika
Люди ничему не верят так твёрдо,как тому, о чем они меньше всего знают...
20812 отметок «Нравится»55 комментариевInstagram

Кстати, в Инстаграме у Марины свыше 600 тысяч подписчиков, многие из которых считают девушку красивой, шикарной и модной.

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