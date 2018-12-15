2018-12-15T16:19:54+03:00
Общество

Свет есть! В Ростове-на-Дону ликвидировали крупную аварию, из-за которой свыше девяти тысяч человек остались без электричества

Власти города сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону ликвидировали аварию, из-за которой свыше девяти тысяч человек остались без света, а как следствие - и без тепла и горячей воды (в зону попали котельные). В течение субботы, 15 декабря, шло постепенное подключение объектов.

Напомним, причиной аварии стало повреждение кабельных линий от трансформаторных подстанций АО «Коммунальщик Дона» на территории завода Ростсельмаш. В результате без энергоснабжения остались 117 многоквартирных домов. Это район Сельмаша, часть Александровки и Нахичевани.

В ликвидации последствий участвовало свыше двух десятков специалистов, которые задействовали технику, в том числе автогидроподъемники.

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