Свет есть! В Ростове-на-Дону ликвидировали крупную аварию, из-за которой свыше девяти тысяч человек остались без электричества

15 Дек. 15:59 2018-12-15T16:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону ликвидировали аварию, из-за которой свыше девяти тысяч человек остались без света, а как следствие - и без тепла и горячей воды (в зону попали котельные). В течение субботы, 15 декабря, шло постепенное подключение объектов.

Напомним, причиной аварии стало повреждение кабельных линий от трансформаторных подстанций АО «Коммунальщик Дона» на территории завода Ростсельмаш. В результате без энергоснабжения остались 117 многоквартирных домов. Это район Сельмаша, часть Александровки и Нахичевани.

В ликвидации последствий участвовало свыше двух десятков специалистов, которые задействовали технику, в том числе автогидроподъемники.