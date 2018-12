ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

Сегодня, 18 декабря, руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку с поста главного тренера команды известного наставника Жозе Моуринью. Многие команды и футболисты по всему миру высказывают поддержку специалисту. Интересно, что среди российских клубов первым это сделал "Ростов".

- Моур! Мы будем помнить твой визит в наш город! Оставайся сильным! - такое сообщение появилось в "Твиттере" донской команды.

К посту прикреплено фото Моуринью, который обнимает Тимофея Калачева.

Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! @ManUtd @premierleague