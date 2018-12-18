2018-12-18T16:39:22+03:00
Спорт

ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

На Дону помнят, как известный тренер приезжал биться с "желто-синими" в 1/8 Лиги Европы
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 18 декабря, руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку с поста главного тренера команды известного наставника Жозе Моуринью. Многие команды и футболисты по всему миру высказывают поддержку специалисту. Интересно, что среди российских клубов первым это сделал "Ростов".

- Моур! Мы будем помнить твой визит в наш город! Оставайся сильным! - такое сообщение появилось в "Твиттере" донской команды.

К посту прикреплено фото Моуринью, который обнимает Тимофея Калачева.

Напомним, "МЮ" приезжал в Ростов-на-Дону на игру 9 марта 2017 года. На стадионе "Олимп-2" команды бились в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Клубы тогда сыграли вничью - 1:1. Это был настоящий праздник для футбольных болельщиков.

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