ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
Сегодня, 18 декабря, руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку с поста главного тренера команды известного наставника Жозе Моуринью. Многие команды и футболисты по всему миру высказывают поддержку специалисту. Интересно, что среди российских клубов первым это сделал "Ростов".
- Моур! Мы будем помнить твой визит в наш город! Оставайся сильным! - такое сообщение появилось в "Твиттере" донской команды.
К посту прикреплено фото Моуринью, который обнимает Тимофея Калачева.
Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! @ManUtd @premierleague
Напомним, "МЮ" приезжал в Ростов-на-Дону на игру 9 марта 2017 года. На стадионе "Олимп-2" команды бились в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Клубы тогда сыграли вничью - 1:1. Это был настоящий праздник для футбольных болельщиков.