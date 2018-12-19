2018-12-19T12:08:23+03:00
Общество

На территории поселка Аюта, где произошло массовое отравление жителей, объявлен режим повышенной готовности

Санитарные врачи считают, что причина заболевания - норовирус
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Шахтах вспышка норовируса.В Шахтах вспышка норовируса.
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В поселке Аюта (Шахты), где произошло массовое отравление людей, введен режим повышенной готовности. Как сообщили в администрации города, на три дня (до 21 декабря) закрыты средняя школа № 49 и детский сад № 70, которые находятся на территории поселка.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 48 человек, госпитализировано 40 человек - 19 детей и 21 взрослый. Состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Уже известно, что вспышка вызвана норовирусом 2-го генотипа (к слову, именно на долю 2-го геногруппы приходится до 80–90 % случаев острой кишечной инфекции норовирусной этиологии). В настоящее время санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование, чтобы понять откуда появилась инфекция. В социальных сетях местные жители уже выдвинули свою версию, они считают, что в водопроводную воду могли попасть канализационные стоки.

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