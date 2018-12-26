2018-12-26T11:46:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону осужден бизнесмен, похитивший почти 12 миллионов рублей

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор бизнесмену, который обвинялся в мошенничестве в сфере кредитования. Согласно официальной версии, будучи учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, он похитил деньги, взятые в кредит.

- Судом установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, похитил поступившие на расчетный счет предприятия денежные средства в сумме 11 700 000 рублей, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии фирмы, - пояснили в надзорном ведомстве Ростовской области.

Суд признал бизнесмена виновным. Ближайшие четыре года он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Указанное судебное решение не вступило в законную силу.

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