2018-12-26T17:22:31+03:00
Общество

«Грудь растет... скоро счастье придет!»: Поклонники обсуждают роскошное декольте Виктории Лопыревой

Самая сексуальная блондинка России скоро станет мамой
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Самая сексуальная блондинка России скоро станет мамойСамая сексуальная блондинка России скоро станет мамой
Изменить размер текста:

Новость о беременности самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону ошеломила ее поклонников. После того, как народ понял: выяснить, кто счастливый отец будущего ребенка фактически не реально - сама красавица в свою жизнь никого не пускает и не комментирует слухи, народ переключился на образы будущей мамы, которая регулярно публикует свежие снимки в своем Инстаграм. Вот и на этот раз поводом для восхищений стало роскошное декольте Виктории Лопыревой. Комментарии не заставили себя ждать.

- Виктория, выглядишь прекрасно, - написал один из пользователей.

- Глаза - это душа человека!!! Они некогда не врут, - переключился другой, посмотрев на взгляд красотки.

lopyrevavikalopyrevavika
The eyes Chico, they never lie ...)V
49071 отметок «Нравится»380 комментариевInstagram

- Какая вы красивая. Будьте и счастливы, - оставил пожелание третий.

Еще один Интернет решил пошутить в стихах: «Грудь растет... скоро счастье придет!». А пока поклонники гадают - кто же появится на свет: мальчик или девочка?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вот это ножки»: Пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Москве
«Какое чувственное фото»: Снимок «Мисс Россия» Татьяны Котовой в постели набирает тысячи лайков
«Лучше нянь могут быть только бабушки»: новоиспеченные супруги Тарасоы взяли с собой на Мальдивы родителей
Донская автоинспекция сообщила новогоднее расписание МРЭО
В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по Суворова
Глава администрации Аксая подал в отставку
В Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания из библиотеки эвакуировали 50 человек
Новогодние ярмарки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание
Резиденция Деда Мороза в Ростове-на-Дону 2018: где увидеть доброго волшебника и получить подарок
Как украсили Ростов-на-Дону к Новому году 2019: потратили десять миллионов рублей
В Ростове-на-Дону осужден бизнесмен, похитивший почти 12 миллионов рублей
Салют на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: где и когда
Погода на Новый год в Ростове-на-Дону 2019: обещают снег, но без мороза
В Ростове-на-Дону устранять проблемы в системе «Безопасный город» будут полгода
Под Ростовом задержали серийного домушника
Ростову-на-Дону требуется 370 водителей автобусов
Новогодние развлечения для жителей Ростова
В Батайске задержали мужчину, который изнасиловал школьницу восемь лет назад
Был сильный ветер: в Ростовской области рейсовый автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет
В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В Батайске огромный столб раздавил "четырнадцатую"