«Грудь растет... скоро счастье придет!»: Поклонники обсуждают роскошное декольте Виктории Лопыревой

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-26T17:22:31+03:00

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Новость о беременности самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону ошеломила ее поклонников. После того, как народ понял: выяснить, кто счастливый отец будущего ребенка фактически не реально - сама красавица в свою жизнь никого не пускает и не комментирует слухи, народ переключился на образы будущей мамы, которая регулярно публикует свежие снимки в своем Инстаграм. Вот и на этот раз поводом для восхищений стало роскошное декольте Виктории Лопыревой. Комментарии не заставили себя ждать.

- Виктория, выглядишь прекрасно, - написал один из пользователей.

- Глаза - это душа человека!!! Они некогда не врут, - переключился другой, посмотрев на взгляд красотки.

lopyrevavika The eyes Chico, they never lie ...)V

- Какая вы красивая. Будьте и счастливы, - оставил пожелание третий.

Еще один Интернет решил пошутить в стихах: «Грудь растет... скоро счастье придет!». А пока поклонники гадают - кто же появится на свет: мальчик или девочка?