Житель Таганрога попался на хранении крупной партии наркотиков

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-27T15:41:39+03:00

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В Таганроге под следствием оказался 36-летний местный житель. Согласно официальной версии, которую озвучила полиция, он хранил крупную партию наркотиков.

- При реализации оперативной информации в его доме был проведен обыск, - пояснили в ведомстве. - На чердаке обнаружили вещество растительного происхождения.

Как пояснил подозреваемый, он выращивал и сушил коноплю у себя дома. Экспертиза подтвердила, что изъятое – марихуана (более 250 граммов), и части конопли, массой около полутора килограммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Грозит ему от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Напомним, в Кировском районе Ростова-на-Дону задержали 33-летнего мужчину, которого считают причастным к сбыту наркотиков. Он продавал запрещенные вещества через Интернет, а чтобы его не вычислили, прятал в тайники-закладки. Не помогло - взяли с поличным.