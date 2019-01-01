Ростовчанин украл из салона BMW очки за 320 тысяч рублей и выкинул их

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:27:47+03:00

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Ростовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля BMW. Преступление произошло в центре города. Злоумышленник разбил окно иномарки кирпичом и забрал из салона сумку. Правда, внутри последней оказались только очки, которые автовору были без всякой надобности, и он их выкинул. А вот хозяин машины, обратившийся к старажам порядка, заявил, что похищенный предмет стоил около 320 тысяч рублей.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 60-летнего местного жителя. Подозреваемый не смог оценить стоимость украденного и выкинул аксессуар, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.