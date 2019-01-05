В Ростове-на-Дону откроется академия для следователей

5 Янв. 2019 2019-01-05T00:02:39+03:00

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В 2019-ом в Ростове-на-Дону появится филиал академии Следственного комитета России. Как отмечал еще в ноябре ушедшего года глава ведомства Александр Бастрыкин, внутриведомственная система образования и повышения квалификации нуждается в расширении. В итоге у Санкт-Петербургской и Московской академий СКР должны быть созданы пять филиалов: в Нижнем Новгороде, Ростове, Новосибирске, Хабаровске и Екатеринбурге. Также главный следователь страны поставил задачу приблизить научные исследования студентов и ученых к следственной практике и взял ход исполнения этих наказов под личный контроль.

Филиал академии на Дону будет создан на базе института повышения квалификации и может открыть свои двери уже к началу нового учебного года. Количество студентов определится в зависимости от потребности территориальных органов в молодых кадрах.