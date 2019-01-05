В Ростове-на-Дону ищут уличных грабителей, избивших рабочего до полусмерти

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:10:51+03:00

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В социальной сети ростовчанка Юлия Величкина ищет свидетелей жестокого избиения, которое произошло в Суворовском микрорайоне в ночь с 1 на 2 января. Девушка пишет, что около 23:45 между домами по адресам Белоусова, 4/1 и Печерского, 3 тремя парнями 22-26 лет был избит 50-летний мужчина. Сейчас он находиться в коме.

- Ему сломали семь ребер, повредили седьмой и девятый позвонки. Удалили легкое, почку и селезенку, скорее всего, он не выживет, - рассказала Юлия. - Пострадавший шел с работы, со стройки, которая за Андреева, 5. Трое парней попросили сигарет, он их угостил. Затем начали требовать деньги, у него их не было. Сейчас двоих нападавших опознали и выясняют, кто был третий, который выбил глаз и нанес удар ножом. Всех троих сейчас ищут.

Девушка просит связаться с ней очевидцев происшествия. Возможно, кто-то успел заснять избиение на авторегистратор.

В полиции "Комсомолке" подтвердили, что по данному инциденту в отдел поступило заявление, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".