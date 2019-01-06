В Волгодонске спасли пенсионера, который провалился в полынью
В Волгодонске местные спасатели выручили пенсионера, который едва не погиб. Мужчина отправился на рыбалку к Цимлянскому водохранилищу (акватория Сухосоленовской балки). Во время перехода 60-летний местный житель не заметил полынью.
- Сообщение о том, что под лед провалился рыбак поступило к нам от единой диспетчерской службы, куда обратились очевидцы, - пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.
Пострадавшего удалось вытащить из ледяной воды, после чего передали фельдшеру скорой помощи.
Напомним, 2 января в Цимлянском районе утонула девятилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своей 12-летней сестрой зашли на неокрепший лед водоема (притока реки Кумшак), где провались под лед. Рыбакам удалось спасти только старшую девочку.
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