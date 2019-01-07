Сильный ветер и снегопад: в Ростовской области ожидают крепкие морозы

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:57:51+03:00

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В Ростовскую область пришла настоящая зима. Согласно прогнозам синоптиков, 7 января существенных изменений в погоде не произойдет. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем местами сильный, а еще возможны туман и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный и северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 С, при прояснениях до -16 С; днем -5…-10 С, по югу до -2 С.

Накануне автоинспекторы Ростовской области обратились к водителям с рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, а если есть возможность - отказаться от поездок на дальние расстояния.

- В условиях плохой видимости надо обязательно надо включать ближний свет фар и «противотуманок», - говорят в донской автоинспекции.